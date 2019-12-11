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Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Bolu'da, emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bolu'da, emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 suç kaydı olan ve karıştığı 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Büyüktopaç'ın, Aktaş Mahallesi Seval Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Büyüktopaç'ı yakaladı. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' dahil 23 suçtan kaydı olan İlker Büyüktopaç, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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