Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Adıyaman'da cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden Mehmet G'nin, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı evde yakaladı.
Hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Zanlı hakkında 12 farklı suç dosyası olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum