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Cezaevi firarisi Orhangazi’de çaldı, Gemlik’te yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik’te yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün gece 26 UA 080 plakalı bir kamyonet Orhangazi’deki sahibinin evinin önünden çalındı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik’te yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece 26 UA 080 plakalı bir kamyonet Orhangazi’deki sahibinin evinin önünden çalındı. Çalınan kamyonet ile ilgili Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrasında asayiş büro ekipleri minibüsü aramaya başladı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç Gemlik’te ele geçirildi. Kamyonetin Yarı Açık Cezaevinden firari olduğu belirlenen N.Y. tarafından çalındığı ve polis ekiplerinin şahsı da yakalayarak gözaltına aldığı belirlendi.

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