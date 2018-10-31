Cezaevi firarisi, otel odasında yakayı ele verdi

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da hakkında 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Ahmet A. (38), polis ekiplerince kız arkadaşıyla kaldığı otel odasında yakalandı. Cezaevi firasi de olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte, hakkında 10 farklı suçtan aranması bulunan şüğheli Ahmet A.'nın, bir otelde kaldığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerince baskın yapılan otel odasında yanında kız arkadaşı A.B. ile yalanan şüpheli Ahmet A. gözaltına alındı. Serkan A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakanan şüphelinin, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma', 'Ruhsatsız silah mermi satma ve bulundurma', 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyma', 'Tehdit' gibi suçlardan aranma kaydığı olduğu öğrenildi. Şüpheli, Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

