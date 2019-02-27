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Cezaevi firarisi oto pazarında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi oto pazarında yakalandı

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü oto pazarında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir yıl önce Osmaniye T Tipi Cezaevinden firar eden İbrahim Gömlek'in (60) Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekipler yaptığı çalışmayla Gömlek'in merkez Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarındaki oto pazarında olduğunu tespit etti.

Gömlek, ekipler tarafından burada yakalanarak emniyete götürüldü.

Yakalanan hükümlünün ayrıca, "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "ruhsatsız ateşli silahları bulundurma ve taşınması" gibi 19 farklı suçtan hakkındaki kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı öğrenildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana cezaevi firar oto pazarı

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