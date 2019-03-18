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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Manisa’da asayiş şubeye bağlı polis ekipleri, rutin uygulama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan ve kaçmaya başlayan bir şahsı kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa’da asayiş şubeye bağlı polis ekipleri, rutin uygulama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan ve kaçmaya başlayan bir şahsı kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 9 ayrı suçtan 3 aydır aranan cezaevi firarisi K.A.(26) rutin uygulama sırasında yakalandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler saat 13.00 sıralarında Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesi’nde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yaparken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Kaçmaya başlayan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde kaçan şahsın 9 ayrı suçtan 3 aydır aranan K.A. olduğu tespit edildi. ’Basit yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hükümlünün kaçması’ suçlarından yaklaşık 3 aydır aranan K.A., polis ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. K.A. daha sonra ifadesi alınmak üzere Barbaros Karakoluna götürüldü.

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