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Cezaevi firarisi sahte albay yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da kendisini 'albay' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastaneden kaçan Mehmet Gülsev (46) yakalandı.

Cezaevi firarisi sahte albay yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da kendisini 'albay' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastaneden kaçan Mehmet Gülsev (46) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi Mehmet Gülsev'in Kütahya'nın Meydan Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirledi. Ekipler, Gülsev'i kaldığı evden dışarı çıktığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gülsev yapılan işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Mehmet Gülsev'in, 2012 yılında kendisini 'albay' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan yakalandığı belirtildi. Gülsev, yargılandığı Kütahya Ağır Meza Mahkemesi tarafından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tavşanlı Cezaevi'nde kalan Gülsev, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gülsev hastaneden kaçarak firar etti.

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Cezaevi firarisi sahte albay yakalandı

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