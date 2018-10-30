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Cezaevi firarisi sahte dolar ve avrolarla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi sahte dolar ve avrolarla yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hükümlü cezaevi firarisi, sahte dolar ve avrolarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde takma isim kullanan bir kişinin sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve teknik takip sonucu şüpheli A.T, sanayi sitesinde gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 200 sahte 100 dolar ve çok miktarda sahte avro ele geçirildi.

A.T'nin kimlik sorgusunda, Bolu'daki yarı açık bir cezaevinden firar ettiği ve hakkında 15 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi Kırşehir

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