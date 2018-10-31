HABER

Cezaevi firarisi, sahte dolar ve eurolarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

RESMİ belgede sahtecilik yapan ve çeşitli illerde dolandırıcılıktan aranan cezaevi hükümlüsü, Kırşehir'de yakalandı.  Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen Ali T.'nin (65) Sivas’ta dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra kaçarak Kırşehir’e geldiğini belirledi.

Cezaevi firarisi, sahte dolar ve eurolarla yakalandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - RESMİ belgede sahtecilik yapan ve çeşitli illerde dolandırıcılıktan aranan cezaevi hükümlüsü, Kırşehir'de yakalandı.
Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen Ali T.'nin (65) Sivas’ta dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra kaçarak Kırşehir’e geldiğini belirledi. Kırşehir’de bir kişiden yem alıp, nakliyesini yapmaya hazırlanırken yakalanan Ali T., Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında sahte olduğu belirlenen 100 euroluk 140 sahte banknot, 200 euroluk 50 sahke banknot, 500 euroluk 2 sahte sahte banknot ile 100 dolarlık 72 sahte banknot ele geçirildi.
Bolu'daki yarı açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan Ali T.’nin 5’i dolandırıcılık, 3’ü sahtekarlık olmak üzere 15 çeşitli suça karıştığı ve Aksaray, Manisa, İzmir ve Sivas Emniyet Müdürlükleri tarafından arandığı, 10 yıl 400 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 bin 600 liralık kesinleşmiş para cezasının bulunduğu öğrenildi. Ali T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERToplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Cinayet görüntülerini izleyip, 'Bıçaklayan benim' dediCinayet görüntülerini izleyip, 'Bıçaklayan benim' dedi
Yolcu otobüsünde kaçak 20 tabanca ele geçirildiYolcu otobüsünde kaçak 20 tabanca ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.