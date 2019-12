Cezaevi firarisi sahte kimlikle bağ evinde yakalandı

Burdur’da 6 suçtan aranan ve başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi M.E. Çallıca köyündeki bağ evinde yakalandı. Bağ evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız 12 calibre pompalı av tüfeği ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bölgesel Huzur ve Güven (Cezaevi Firarisi ve Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. 6 suçtan aranan ve başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi M.E. Çallıca Köyündeki bağ evinde yakalandı. Bağ evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız 12 calibre pompalı av tüfeği ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Aynı evde kalan kardeşi T.E.‘ye ait olduğu öğrenilen bir adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca “Yoklama Kaçağı” olarak aranan M.Y., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan aranan Ş.M., “Tefecilik Yapmak, Basit Yaralama, Bedelsiz Senedi Kullanma, Silahla Tehdit” olmak üzere 5 farklı suçtan aranan A.A., “Basit Yaralama” suçundan aranan Ü.G.B, “Hakaret” suçundan aranan A.G., “Mala Zarar Verme” suçundan aranan S.A., “Tehdit” suçundan aranan M.M., Bir Kişinin Taksirle Yaralanmasına Neden Olma” suçundan aranan V.H., ve Yoklama Kaçağı” olarak aranan D.Y., “Yoklama Kaçağı” olarak aranan H.A., “Hakaret ve Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verilerin Yok Edilmesi Veya Değiştirilmesi” suçundan aranan E.T. sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerini müteakip serbest bırakılmış, Karamanlı ilçesinde “Şantaj” suçundan aranan S.C. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burdur Açık Cezaevine teslim edildi.