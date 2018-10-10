Cezaevi firarisi, sahte kimlikle iş yeri kiralamak isterken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edelin İ.A., sahte kimlikle iş yeri kiralamak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişinin sahte kimlikle iş yeri kiralamaya çalıştığı ihbarını alan polis, operasyon düzenledi. Kimlik kontrolü yapan polis, şüphelilerden İ.A.'nın üzerinde M.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A. ve yanındaki O.Y. ile N.Ç., polis merkezine götürüldü. O.Y.'nin üzerinde yapılan aramalarda kesici kısmı 13 santimetre olan bıçak da ele geçirildi. Yapılan UYAP sorgusunda İ.A.'nın cezaevi firarisi olduğu, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, dolandırıcılık, yağma, hileli iflas, kasten yaralama suçlarından 23 aranma kaydı bulunduğu belirlendi. İncelemede İ.A.'nın 14 bin 580 TL adli para cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüphelilerden O.Y. ile N.Ç. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken İ.A. ise adliyeye sevk edildi.

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