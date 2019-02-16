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Cezaevi firarisi, saklandığı akrabasının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde birçoğu hırsızlık olmak üzere hakkında açılmış 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş 13 yıl 36 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı akrabasının evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, birçoğu hırsızlık olmak üzere hakkında açılmış 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş 13 yıl 36 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan S.Ö.’nün, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Cezaevi firarisi, saklandığı akrabasının evinde yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde birçoğu hırsızlık olmak üzere hakkında açılmış 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş 13 yıl 36 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı akrabasının evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, birçoğu hırsızlık olmak üzere hakkında açılmış 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş 13 yıl 36 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan S.Ö.’nün, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adresin etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Polisin geldiğini anlayan S.Ö., kapının arkasına saklansa da yakayı ele verdi. İşlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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