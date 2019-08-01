Cezaevi firarisi saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. (30), polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi S.K.'nin Zafer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine dün (çarşamba) sabah eve operasyon düzenleyen polis, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.K., bugün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Aydın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

