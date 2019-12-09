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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 21:42 | Son Güncelleme

İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karışan K.B.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karışan K.B. (30), saklandığı evde yakalandı.

Kandıra'da bulunan açık cezaevinden 2018 yılında firar eden ve sonrasında Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali ile parada sahtecilik gibi suçlara karışan K.B.'nin İzmit'te saklandığı öğrenildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 dosyadan arama kararı bulunan şüphelinin akraba ve yakın arkadaşlarını takibe aldı.

Belirlenen kişileri bir süre takip eden ekipler, K.B.'nin saklandığı yeri tespit etti. Bunun üzerine İzmit Alikahya'da bulunan binaya operasyon düzenleyen ekipler, K.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.B., adliye binasına getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinizi seviyorum arkadaşlar" dedi. K.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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