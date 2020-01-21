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  4. Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, kasten öldürme ve 4 farklı suçtan açık cezaevinde bulunan ve 9 ay önce firar eden E.D.

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da, kasten öldürme ve 4 farklı suçtan açık cezaevinde bulunan ve 9 ay önce firar eden E.D. (52), saklandığı evden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Açık Cezaevi’nden 24 Nisan 2019 tarihinde firar eden E.D.'nin Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.D.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen E.D., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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