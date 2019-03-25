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Cezaevi firarisi saklandığı evden kaçmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Adana’da nitelikli yağma suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi’nde meydana geldi.

Cezaevi firarisi saklandığı evden kaçmak isterken yakalandı

Adana’da nitelikli yağma suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "nitelikli yağma" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden hükümlü Ahmet K.’nin (54) Ulu Cami Mahallesi’nde bir adreste saklandığını saptadı.
Polis adrese baskın yaptı. Hükümlü polisi fark edince kaçmak istedi ancak yakalanmaktan kurtulamadı. Üzerinden kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Ahmet K. olmadığını ileri sürünce parmak izi alınarak Ahmet K. olduğu tespit edildi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.

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