Cezaevi firarisi saklandığı evin balkonunda yakalandı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden, cinayet suçundan hükümlü Şenay Koparal (48), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evin balkonunda yakalandı.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde, 2008 yılında tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra hüküm giyen ve gönderildiği cezaevinden geçtiğimiz yılın Nisan ayında firar eden Şenay Koparal'ın, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Bilinen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Koparal'ı saklandığı evin balkonunda yakaladı.
Gözaltına alınan Koparal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
FOTOĞRAFLI
Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak
Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti
Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
Bu kabile ilk kez görüntülendi! Kim olduklarını kimse bilmiyor
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum