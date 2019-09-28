HABER

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir bağ evine hırsızlık için giren 2 kişi evden çaldığı eşyalarla birlikte kısa bir kovalamacanın ardından jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir bağ evine hırsızlık için giren 2 kişi evden çaldığı eşyalarla birlikte kısa bir kovalamacanın ardından jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin cezaevi firarisi ve 3 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler devriye attığı sırada bir bağ evinin önünde duran araçtan şüphelenerek durdu. Kapısı açık bağ evinden ellerinde çuvallarla çıkan iki şahıs jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından iki şüpheli üzüm bağının içinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan Tarık C. (24) ve Erkan D. (38) jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri şahısların çaldığı çuvalların içerisinden çıkan hızar makinesini, 20 litrelik benzini, iki adet 12 kilogramlık piknik tüpünü, bakır tepsileri ve el fenerini yapılan incelemenin ardından bağ evinin sahibine teslim etti. Ekipler, Tarık C.’nin cezaevi firarisi olduğunu tespit ederken, hırsızlık, yaralama ve askeri ceza kanununa muhalefet gibi suçlardan arandığını da belirledi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilmek üzere Manisa şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden cezaevi firarisi Tarık C., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Erkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ FOTOĞRAF İPTALİKamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ FOTOĞRAF İPTALİ
Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.