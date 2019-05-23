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Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Marmaris’te cezaevi firarisi, 14 suçtan kesinleşmiş cezası ve 7 ayrı suçtan araması bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde devriye gezen Marmaris Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipleri gören bir araç kaçmaya başladı.

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

Marmaris’te cezaevi firarisi, 14 suçtan kesinleşmiş cezası ve 7 ayrı suçtan araması bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde devriye gezen Marmaris Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipleri gören bir araç kaçmaya başladı. Jandarmanın takip ettiği araç, ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmadan sonra Rasim T. (38) ormanlık alanda yakalandı. Rasim T.’nin sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplamda 14 suçtan kesinleşmiş infazı ve 7 ayrı suçtan araması bulunan Rasim T.’e yapılan sorgulamadan sonra sahte kimlikle gezdiğini itiraf etti. Suç makinesi zanlı işlemlerinin ardından, Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi.

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

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