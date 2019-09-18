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Cezaevi firarisi tatil dönüşü sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Konya'da yol uygulaması yapan polis ekipleri, Gaziantep'te 5 yıl önce 40 yıl hapis cezası verildikten sonra infazının ilk yılı cezaevinden firar eden hükümlüyü tatil dönüşü sahte kimlikle yakaladı

Gaziantep'te 5 yıl önce 40 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden firar eden hükümlü, tatil dönüşü sahte kimlikle Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Konya kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak kimlikleri kontrol etti.

Ekipler, araç sürücüsü Metin Göycıncık'ın kimliğinin farklı bir isim üzerine hazırlandığını tespit etti.

Gözaltına alınan Göycıncık'ın resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 20 ayrı suçtan tutuklanarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 5 yıl önce infazının ilk yılı Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlendi.

Emniyete götürülen Göycıncık'ın, cezaevinden firar ettikten sonra İzmir'e yerleştiği, tatil için gittiği Mersin'den dönerken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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