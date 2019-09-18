Cezaevi firarisi tatil dönüşü yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5 yıl önce tutulduğu açık cezaevinden firar eden Metin Göycıncık, Mersin'de yaptığı tatilden dönerken yakalandı.

Konya- Ereğli Karayolu'nda dün rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 35 AIR 52 plakalı aracı durdurdu. Ancak polis, sürücünün verdiği kimliğin sahte olduğunu fark etti.

Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde cezaevi firarisi Metin Göycıncık olduğu ortaya çıktı.

Hakkında 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' gibi 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan Göycınık'ın 5 yıl önce Gaziantep Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Göycıncık, ifadesinde firar ettikten sonra İzmir'e yerleştiğini ve tatil için gittiği Mersin'den döndüğünü anlattı. Metin Göycıncık, çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.

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