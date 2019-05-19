Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da cezaevi firarisi genç polis tarafından yakalandı ve tutuklananarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan hükümlü bulunduğu Samsun Açık Cezaevi’nin tel örgülerinden atlayarak kaçan İ.K. (26), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.K. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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