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Cezaevi firarisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen ve hakkında 7 yıl hapis, 10 bin 700 lira da adli para cezası bulunan N.T ’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen ve hakkında 7 yıl hapis, 10 bin 700 lira da adli para cezası bulunan N.T ’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.T. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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