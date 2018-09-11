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Cezaevi firarisi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bulunduğu cezaevinden firar eden A.G.

Cezaevi firarisi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bulunduğu cezaevinden firar eden A.G. ile birlikte 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden A.G. ile yine uyuşturucu ticaretinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.A.'yı yakaladı. Yakalanan A.G. ile İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Bu arada merkez Süleymanpaşa ile Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden H.K., soruşturmasının ardından serbest bırakılırken O.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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