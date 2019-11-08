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Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E.

Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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