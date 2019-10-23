Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yine uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan T.K.’in irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığının bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda T.K., 1 kilo 416 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

