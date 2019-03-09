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Cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 05:50 | Son Güncelleme

Kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve polisin çökerttiği hırsızlık çetesinin son üyesi yakalandı - Bir kişinin yaklaşık 100 bin lirasını çalan cezaevi firarisi Garip Mayalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve çökertilen hırsızlık çetesinin son üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü bir kişiye ait yaklaşık 100 bin lira paranın bulunduğu çantayı alıp kaçan kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, çantayı alıp kaçtığı belirlenen cezaevi firarisi Garip Mayalı'yı (25) takibe alarak, bulunduğu araçta yakaladı.

Garip Mayalı'nın Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve çökertilen hırsızlık çetesinin son üyesi olduğu belirtildi.

Mayalı'nın hırsızlık, kapkaççılık, uyuşturucu madde temin etme, mala zarar verme, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanmak gibi 45 suç kaydının ve 17 yıl da kesinleşmiş infaz cezasının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı dosyadan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara hırsızlık operasyon

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