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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.Samsun Yarı Açık Cezaevinden firar ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.
Samsun Yarı Açık Cezaevinden firar ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezalarının bulunduğu öğrenilen S.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan S.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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