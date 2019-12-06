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Cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevi firarisi polis tarafından saklandığı evde yakalandı.Ordu’da Ceren Özdemir’in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözler yarı açık cezaevlerine çevrilirken Samsun’da da 2 gün önce yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen Y.Y.

Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
Ordu’da Ceren Özdemir’in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözler yarı açık cezaevlerine çevrilirken Samsun’da da 2 gün önce yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen Y.Y. (20), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi Y.Y.’nin yakalanması için operasyon başlattı. Y.Y.’nin Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’ndeki anneannesinin evinde sakladığını tespit eden Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, söz konusu firarisi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin ardından tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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