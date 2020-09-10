HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi bir şahsı yakalamak için çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı takip yaptı.Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesinde bir sokakta takip yapan polis ekipleri, Serdar E.’yi (40) saklandığı tespit edilen adrese baskın yaparak yakaladı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi bir şahsı yakalamak için çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı takip yaptı.
Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesinde bir sokakta takip yapan polis ekipleri, Serdar E.’yi (40) saklandığı tespit edilen adrese baskın yaparak yakaladı. Üzerinde kimliği olmayan sahsın parmak izinden tetkiki yapıldı.
Serdar E.’nin cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
25 Eylül'de yeniden başlıyor25 Eylül'de yeniden başlıyor
ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı
İhbar üzerine ekipler harekete geçti! İnceleme başlatıldı
Çekmeköy'de bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul'da bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
İstanbul Valisi duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti
Beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak! 6 piton ele geçirildi
Beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak! 6 piton ele geçirildi
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.