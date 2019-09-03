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Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da cezaevinden firar eden şahıs, Konya’ya gelerek eşinin yaşadığı eve önce molotofkokteyli atarak yangın çıkardı, ardından dışarıya çıkan eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak’ta meydana geldi.

Afyonkarahisar’da cezaevinden firar eden şahıs, Konya’ya gelerek eşinin yaşadığı eve önce molotofkokteyli atarak yangın çıkardı, ardından dışarıya çıkan eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır’ın B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi. Mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak evde yangın çıkaran Ali Mıngır, daha sonra yangın nedeniyle dışarıya çıkan eşi Birsen Mıngır’ı pompalı tüfekle vurdu. Sırtından ağır yaralanan Birsen Mıngır, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Ali Mıngır kayıplara karışırken, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis, eşini öldürdükten sonra kaçan Ali Mıngır’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü

Cezaevi firarisi yangın çıkardığı evden çıkan eşini tüfekle vurup öldürdü
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