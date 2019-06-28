HABER

Cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

Van’da girdiği 5 ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin 300 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı “evden hırsızlık” olayında yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve paranın çalınması olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince özel ekip oluşturulduğu belirtildi.

Van’da girdiği 5 ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin 300 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı “evden hırsızlık” olayında yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve paranın çalınması olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Özel ekip tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; ikametlerin giriş/çıkışı ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 300 saatlik görüntüler incelendi. Şüphelinin genellikle ikametlerin en üst katında bulunan daireleri tercih ettiği, havalandırma boşluğu veya çatından sarkarak içeriye girdiği ve tanınmamak için her olayda farklı kıyafet ve aksesuarlar kullandığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; cezaevi firarisi olan ve “hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yağma, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından 15 yıl 10 gün hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan U.K. isimli şüpheliyi yakalamak için takip başlatıldı. 18 Haziran günü U.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki takip sonucu, İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alınan U.K.’nın üst ve ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, peruk, 112 personeline ait kıyafet, kargo personeline ait kıyafet, 2 adet sahte kimlik, evden hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.K. isimli şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralıDüğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı
Tutak'a şehit ateşi düştüTutak'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.