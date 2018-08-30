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CEZAEVİ FİRARİSİNE OPERASYON YAPAN POLİSE FİRARİNİN YAKINLARINDAN TAŞLI SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

  *Ataşehir'de 2 yıl önce cezaevinden firar eden bir kişiyi yakalamak için saklandığı adrese gelen polise, firarinin yakınları taşlı saldırıda bulundu.

*Ataşehir'de 2 yıl önce cezaevinden firar eden bir kişiyi yakalamak için saklandığı adrese gelen polise, firarinin yakınları taşlı saldırıda bulundu. Karışıklıktan yararlanan cezaevi firarisi, bulunduğu evin ikinci katından atlayarak kaçtı. Polisin firariyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)
Olay saat 17.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3059. Sokak üzerinde meydana geldi. Cezaevinden 2 yıl önce firar eden E.İ'nin, bir evde saklandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın yapıldığı adrese operasyon düzenlediği sırada sokakta bulunan E.İ' nin yakınları polisi taş yağmuruna tuttu. Bu esnada binanın 2. katında bulunan firari, binanın arkasındaki camdan atlayarak kaçtı. Polis bölgeye takviye ekipler istedi. Olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz kullandı. Firari şahsın, 2. kattan atladıktan sonra ayağının kırıldığı iddiası üzerine polis çevre hastanelerde de arama başlattı. E.İ' nin babası ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis firariyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların polisle sözlü diyaloğu
-Bölgeye sevk edilen polisler
-Özel harekat polisi
-Genel ve detay

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