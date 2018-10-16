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Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

ADANA'da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan (23), polislerin peşini bırakması için, sosyal medyadan arkadaşlarına ölüm ilanını paylaştırdı, cenaze töreni düzenletti.

Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan (23), polislerin peşini bırakması için, sosyal medyadan arkadaşlarına ölüm ilanını paylaştırdı, cenaze töreni düzenletti. Balıkesir'den Adana'ya gelen baba Cesim Bedircan, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.
Olay Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bedircan 'kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar etti. Tekrar cezevine girmek istemeyen Bedircan, yakın arkadaşlarına sosyal medya hesaplarından kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış fotoğrafını paylaştırdı. Fotoğrafta ölü taklidi yapan Bedircan'ın arkadaşları ise 'Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun' diyerek yorum yazdı.
BABA TAZİYE EVİNE GELDİ
Fotoğrafın sosyal meydayda hızla yayılması üzerine, Balıkesir'de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana'ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu. Karakolda ifade veren baba, 'Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum' diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanmamak için öldü haberleri yayan Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı. Polislere, aranan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bedircan'ı ise polis kayıtlarındaki parmak izi ele verdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozduCezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozduCezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozduCezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

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