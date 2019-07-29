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Cezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cinayet suçundan yattığı cezaevinden firar eden Hasan Aslan, uygulamadan kaçarken otomobiliyle önce polis memuruna, ardından da Dicle Arslan'a (6) çarptı.  Yaralanan polis memuru ile Dicle Arslan, hastanede tedaviye alındı.

Cezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cinayet suçundan yattığı cezaevinden firar eden Hasan Aslan, uygulamadan kaçarken otomobiliyle önce polis memuruna, ardından da Dicle Arslan'a (6) çarptı. Yaralanan polis memuru ile Dicle Arslan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün ilçeye bağlı Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında, ekipler şüphe üzerine 21 AAD 235 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, otomobiliyle bir polis memurunun ayağının üzerinden geçerek yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında 598'inci sokağa giren otomobil evinin önünde oynayan Dicle Arslan'a çarptı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı polis memuru ile Dicle Arslan çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin, cinayet suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği saptanan Hasan Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın aracında ise alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyete götürülen Aslan, polise verdiği ifadesinde kendisinin değil, Dicle Arslan'a gelip arabasına çarptığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan'a ayrıca trafik polisleri tarafından ehliyetsiz araç kullanma ve araçta alkol ve uyuşturucu bulundurma suçundan da 10 bin 548 TL para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandıCezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandıCezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandıCezaevi firarisinin otomobille çarptığı polis ve çocuk yaralandı

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