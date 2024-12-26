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Cezaevi gardiyanlarının AK-47'lerini çalıp kaçtılar: Mozambik kan gölü! THY Maputo seferlerini iptal etti

26.12.2024 11:00
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26.12.2024 11:00
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Mozambik'te ortalık tam anlamıyla yangın yeri. Seçim sonuçlarını üzerine başlayan protestoları son olarak cezaevinde çıkan isyan takip etti. Gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyan en az 1534 mahkum cezaevinden kaçtı. Czaevi civarında çıkan çatışmalarda ise onlarca ölü ve yaralı var. Durum öyle ciddi ki Türk Hava Yolları da yaşanan karışıklık dolayısıyla karar aldı.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'te büyük bir kaos hakim. Cezaevinde çıkan isyanda bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Türk Hava Yolları da başkent Maputo'ya bugün planlanan seferlerin ülkede yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

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Mozambik’te Kurtuluş Cephesi’nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo’nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo’da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı. Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.

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Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

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SEÇİM SONUCU SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Mozambik’te 9 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65’ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24’ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane’nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor.

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Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybederken, 21 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 151’e yükselmişti.

THY'NİN MOZAMBİK'İN BAŞKENTİ MAPUTO'YA BUGÜNKÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Maputo'da (Mozambik) yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki ara bacak seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "TK 38 Johannesburg-Maputo" ile "TK 39 Maputo-Johannesburg" tarifeli seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Mozambik mahkum firari isyan
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