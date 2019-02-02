HABER

Cezaevi kapılarını dizi oyuncularına açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

"Avlu" dizisinin oyuncuları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu gezdi - Oyuncular, meslek eğitimlerinin ardından üretim yapılan tekstil atölyesinde hükümlülerle bir araya geldi, sohbet etti - Yönetmen Yüksel Aksu: "Bu geziyle ödevimizi yaptık. Kafadan uydurmak kolay, 'doğru olanı görelim, yanlış bir şey yapmayalım' diyerek bilgiler aldık" - Oyuncu Nursel Köse: - "Sosyal faaliyetleriyle, kreşiyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örnek bir cezaevi. Hükümlüler bizleri görünce de çok mutlu oldu. Cezaevinde insani hizmetlerin sunulması bizi çok sevindirdi"

İSTANBUL (AA) - KEMAL KARADAĞ - Cezaevinde kalan kadınların hikayesinin anlatıldığı "Avlu" dizisi oyuncuları, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti, bilgi aldı.

Adalet Bakanlığının izniyle, dizinin yönetmeni Yüksel Aksu ile aralarında Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece'nin de bulunduğu oyuncular, ilk olarak Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural, Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Nedim Elbistan, Kurum Doktoru Nurten Aydıner ile yapılan toplantıya katıldı.

Toplantıda Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun modern cezaevi olduğunu söyledi.

Ceza infaz kurumunun yerleşkesi, alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgiler veren Arı, hükümlü ve tutukluların çocukları için kurulan kreşin de hizmet verdiğini bildirdi.

Savcı Arı, cezaevinde başta yoga, ebru, takı tasarım, giyim, halk oyunları olmak üzere 23 farklı alanda kurslar düzenlendiğini, tekstil atölyesinde ise hükümlülerin üretime katıldığını belirtti.

Toplantının ardından oyuncular, eğitim kurslarının verildiği alanları gezdi. Tekstil atölyesinde bir araya geldikleri hükümlülerle sohbet eden oyuncular, atölyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Kütüphanede de incelemelerde bulunan Avlu dizisi ekibi, açık ve kapalı görüş alanlarını da inceledi.

Gezi sonunda Cezaevi Savcısı Arı ile Cezaevi Müdürü Elbistan tarafından oyunculara hükümlü ve tutukuların yaptığı takılar hediye edildi.

- "Ödevimizi yaptık"

Gezinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Star TV'de yayımlanan dizinin yönetmeni Yüksel Aksu, dizinin hikayesinin kadın cezaevinde geçtiğini hatırlattı.

Toplumda hukuk, adalet, vicdan kavramını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aksu, kadına yönelik şiddet örneklerini de işleyerek bu yönde duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gezide oyuncuların yanı sıra senaryo ekibinin de bulunduğunu ifade eden Aksu, hükümlülerin yaşadığı yerlerin nasıl olduğunu öğrenmek, somut, doğru bilgileri sahnelere aktarmak istediklerini kaydetti.

Aksu, "Bu geziyle ödevimizi yaptık. Kafadan uydurmak kolay, 'doğru olanı görelim, yanlış bir şey yapmayalım' diyerek bilgiler aldık. Cezaevi konusu suistimala uygun bir kavram. Biz topluma gerçekçi ve masalsı havayla suç işlenmemesini, şiddet uygulanmamasını, kadınlara yönelik şiddetin azalmasını arzu eden bir dizi yaptığımız için bu konuda geziyle Adalet Bakanlığı, cezaevi yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Ziyaretimize destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

- "İnsani şartların olması bizi mutlu etti"

Dizide "Kudret" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse ise ezberden oynamak istemediklerini, doğruları yerinde görmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Cezaevini daha önce de gezdiğini anımsatan Köse, "Sosyal faaliyetleriyle, kreşiyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örnek bir cezaevi. Hükümlüler bizleri görünce çok mutlu oldu. Cezaevinde insani hizmetlerin sunulması bizi çok sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Dizi oyuncularından Hülya Şen de gezi sırasında duygulandığını ifade ederek, "Bütün kadınlarımızı Allah kurtarsın." diye konuştu.

Oyuncu Görkem Mertsöz ise yaptıkları işin gerçek hayattaki boyutunu görmenin kendisini etkilediğini bildirdi.

Çiğdem Sarıhan Benli de "Dizi çekiyoruz ama gerçeğini görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Dizide infaz ve koruma memurunu canlandıran Hüseyin Turunç, oyunculuk anlamında faydalanacakları izlenimler edindiklerini kaydetti.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Tarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılarTarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılar
Gizem, hayalini kurduğu piyanoya kavuştu ama eve sığdırmakta zorlandıGizem, hayalini kurduğu piyanoya kavuştu ama eve sığdırmakta zorlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı avlu cezaevi dizi istanbul Star TV

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.