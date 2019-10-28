HABER

Cezaevi koğuşundaki iğrenç olayın davasında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de cezaevinde kalan 1’i Suriyeli 3 mahkuma eziyet ettikleri, darp ettikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa ‘eziyet’ ve ‘istismar’ suçlarından beraat kararı verilirken, her iki sanığa ‘yaralama’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 3.

Kayseri’de cezaevinde kalan 1’i Suriyeli 3 mahkuma eziyet ettikleri, darp ettikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa ‘eziyet’ ve ‘istismar’ suçlarından beraat kararı verilirken, her iki sanığa ‘yaralama’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık H.H.B. ile başka suçtan tutuklu M.Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ile Suriyeli Ahmed El H. ve avukatlar hazır bulundu.
İddianamede 5 Aralık 2018’de meydana gelen olayda Kayseri 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nde birlikte kaldıkları dönemde şüpheliler H.H.B. ile M.Ç.’nin, mağdurlar Ö.C., E.B. ve Suriyeli Ahmed El H.’ye koğuşta eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Suriyeli Ahmed El H.’ye cinsel istismarda bulundukları iddialarına yer verildi.
7 aylık hamile eşi Fatma El M.’yi boğarak öldüren ve 2017’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H. tercüman eşliğinde önceki celse ifadesinde, “Bu iki sanık sürekli bana gelip paramı alıyorlar, el koyuyorlar, bana işkence yapıyorlar, tecavüz ettiler, soyundurup üzerime soğuk su döktüler” demişti.
Tutuklu sanık H.H.B., “Bunlar hep müebbetlik, benim hayatımdan hiçbir beklentim yok, ben cezaevinde Kuran okuyan birisiyim. Herkes koğuşta kafasına göre takılıyor” dedi. Diğer tutuklu sanık M.Ç. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar H.H.B. ve M.Ç.’ye mağdurlara yönelik ‘eziyet, işkence etme’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, sanıklara mağdur E.Ç.’ye yönelik ‘yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay, mağdur Ö.C.’ye yönelik de ‘yaralama’ suçundan 6 ay olmak üzere, her iki sanığa toplam 3’er yıl hapis cezası verdi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Kamyonet yayaya çarptı, 1 yaralıKamyonet yayaya çarptı, 1 yaralı
Samsun’da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıSamsun’da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.