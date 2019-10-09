Cezaevi müdürünün 4 milyon euroluk vurgunun zanlısından rüşvet aldığı iddiası

Adana merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla, silahlı organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan cezaevi müdürünün, 4 milyon 795 euroluk vurgun dolasıyla cezaevine giren zanlıdan rüşvet aldığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.’nın yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Tutuklulara para karşılığı özel koğuş

Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.’nin, örgütün lideri olduğu önü sürülen ve yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B.’den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.