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Cezaevi, sanatçılara atölye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce kapatılan 72 yıllık cezaevi, sanatçıların atölyesine dönüştürüldü.

Cezaevi, sanatçılara atölye oldu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce kapatılan 72 yıllık cezaevi, sanatçıların atölyesine dönüştürüldü.
2012 yılında kapatılan ve kullanılmayan cezaevi için İznik Belediyesi’ne bağlı sanatçılar Yalçın Öztürk ve İlkay Altay harekete geçerken, burada yaptıkları heykeller ilçenin dört bir yanında yer alıyor. Sanatçılar, eserlerini ise gaz beton, demir ve bez atıklardan gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yalçın Öztürk, "Burası Adalet Bakanlığı'na bağlı bir cezaevi. Ancak kapatılmasının ardından burası atıl şekilde bırakılmış, çürümeden müze haline getirilmesi en büyük arzumuz" dedi.

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