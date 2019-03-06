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Cezaevi şoförü uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ardahan?da  sabah saatlerinde T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu şoförü Fatih Dinç (36), tartıştığı cezaevinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili?yi (28) bıçaklayarak öldürdü.

Ardahan?da sabah saatlerinde T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu şoförü Fatih Dinç (36), tartıştığı cezaevinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili?yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Fatih Dinç, daha sonra aynı bıçağı kalbine saplayarak intihar girişimin bulundu.
Olay, bugün Haliledendi Mahallesinde bulunan Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı alanda, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili ile tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada, şoför Fatih Dinç, yanında getirdiği bıçakla Hüseyin Çetin Kuşdili'ni ağır yaraladı. Fatih Dinç daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kuşdili, hayatını kaybetti. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi
Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, henüz üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı bu ön binaya üzerinde getirdiği tahmin edilen bıçakla ziyaretçi kabul bürosunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni henüz tespit edilemeyen ancak tartışmadan kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaralamış, daha sonra da kendisini kilitlediği odada aynı bıçakla kendisini kalbinden bıçaklamak sureti ile intihar girişiminde bulunmuştur. Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili kalbi durmuş şekilde kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Fatih Dinç ise Ardahan Devlet Hastanesi'nde hayati tehlike kaydıyla hemen ameliyathaneye alınıp yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatarak önce yoğun bakıma alınmış, sonrasında Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Şüpheli Fatih Dinç hakkında gerekli gözaltı talimatları verilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma derhal başlatılmış olup, otopsi işlemleri ve diğer soruşturma işlemleri ile ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

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