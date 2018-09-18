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Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, cezaevindeki bir yakınlarını ziyaretten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, cezaevindeki bir yakınlarını ziyaretten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Düğerek Mahallesi'nde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yakınını ziyaret eden, içinde 3 kişinin bulunduğu, Gazi Akkaya'nın (28) kullandığı 34 HA 505 plakalı otomobil, il merkezi yönüne giderken kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Akkaya ile yanındaki Ali Aydınalp (22) ve Nazmi Çoban (20) araçta sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk dildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılardan Aydınalp'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Akkaya ve Çoban ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, aracın çok hızlı olduğunu ve hatalı sollama yaptığını öne sürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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