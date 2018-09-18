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Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Muğla'da, cezaevindeki yakınını ziyaretten dönerken otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarparak ağır yaralanan sürücü Gazi Akkaya (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Muğla'da, cezaevindeki yakınını ziyaretten dönerken otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarparak ağır yaralanan sürücü Gazi Akkaya (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada yaralanan Nazmi Çoban'ın ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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