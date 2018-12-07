HABER

Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da, cezaevindeki damadını ziyaretten dönen sürücünün otomobili, kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, cezaevindeki damadını ziyaretten dönen sürücünün otomobili, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Balıkçı, dünürü, kızı ve torunlarıyla birlikte, Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde bulunan damadını ziyaret ettikten sonra memleketi Düzce'ye dönmek üzere yola çıktı. Balıkçı yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan aileyi çıkardı.
Kazada, sürücü Emin Balıkçı (55) ile dünürü Havva Civelek (58) olay yerinde, torunları Betül Civelek (3) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı Hatice Civelek (32) ile torunu Naime Civelek (8) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralıCezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralıCezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralıCezaevi ziyareti dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesinin bekleyişi son bulduPhuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesinin bekleyişi son buldu
Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıKahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.