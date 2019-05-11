Cezaevinde Anneler Günü kutlaması

Adana'daki Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlikte, hükümlü kadınların Anneler Günü kutlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ın eşi Ceren Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ile cezaevindeki hükümlü kadınlar ve aileleri, Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Demirtaş ve beraberindekilerin kadınlara Anneler Günü dolayısıyla çiçek sunduğu etkinlikte, özel izinle cezaevine gelen aileler de yakınlarıyla buluştu.

Daha sonra oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen sahneye çıkarak konser verdi. Hükümlü kadınlar, konserde ceza infaz kurumu çalışanlarıyla birlikte oynayıp halaylar çekti.

Hazal Demet Yurdagül, yaptığı konuşmada, anneliğin insana verilen en büyük armağan olduğunu belirterek, şöyle devam etti: