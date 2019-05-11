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Cezaevinde Anneler Günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Adana'daki Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü kadınların Anneler Günü'nün kutlandığı etkinlikte, oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen de sahne aldı - Hükümlü kadınlar, özel izinle aileleriyle görüşüp hasret giderdi

Adana'daki Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlikte, hükümlü kadınların Anneler Günü kutlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ın eşi Ceren Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ile cezaevindeki hükümlü kadınlar ve aileleri, Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Demirtaş ve beraberindekilerin kadınlara Anneler Günü dolayısıyla çiçek sunduğu etkinlikte, özel izinle cezaevine gelen aileler de yakınlarıyla buluştu.

Daha sonra oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen sahneye çıkarak konser verdi. Hükümlü kadınlar, konserde ceza infaz kurumu çalışanlarıyla birlikte oynayıp halaylar çekti.

Hazal Demet Yurdagül, yaptığı konuşmada, anneliğin insana verilen en büyük armağan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Anneler Günü'nü cezaevinde geçirmek zorunda kalan anne ve anne adayı hükümlü kadınlarımızı bu günlerinde yalnız bırakmamak, streslerinden ve yüklerinden uzaklaştırmak için bugün buradayız. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada hükümlü kadınlarımızı yalnız bırakmayan ve yürekten destek veren değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak'ın da katıldığı etkinlik sonunda, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Eğitim ve Yenileme Atölyesi"nde yenilen 500 kıyafet, hükümlü kadınlara hediye edildi.

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