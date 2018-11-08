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Cezaevinde anneleri ile kalan çocuklar için anaokulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

VAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleri ile birlikte kalan çocuklar için anaokulu açıldı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleri ile birlikte kalan çocuklar için anaokulu açıldı. Anaokulu, çocukların gelişim sürecini desteklemek ve gelişimlerini tamamlamalarını sağlamak için planlandı. Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu psiko- sosyal servis psikologları Eylem Taş Uçar ve İbrahim Lenk, kadın tutuklu ve hükümlülerin yanlarında kalan çocukları için proje hazırladı. Adalet Bakanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da onayladığı proje ile ceza infaz kurumu kampüs alanındaki bir bina anaokuluna dönüştürüldü. 25 kişilik 2 derslik, bir uyku odası ile mutfak olarak tasarlanan ve ceza infaz kurumunda anne yanında kalan 3-6 yaş grubundaki çocukların faydalanacağı anaokulu, hizmete açıldı. Çocuklar için Van'daki kurumlardan da destek geldi. Oyuncak, masa, sandalye gibi çeşitli eşyaların da tamamlanmasıyla birlikte eğitime başlayan anaokulunda çocuklar gönüllerince oynayıp, eğitim görebiliyor. Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Ceylan, kurumda, anne yanında kalan çocukların topluma entegrelerini sağlamak için kampüs içerisinde anaokulu açtıklarını söyledi. Ceylan, "Günlük olarak burada kalan çocukları bu anaokuluna götürüp getiriyoruz. Burada dönüştürdüğümüz binanın tamir ve tadilatları Van Başsavcılığımız tarafından gerçekleştirildi. Anaokuluna üniversite, valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerin de katkıları oldu" diye konuştu. 'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALACAĞIZ' Ceza infaz kurumunda görevli personellerin çocuklarının da anaokuluna geldiğini belirten Psikolog İbrahim Lenk, "Bakanlık, ceza infaz kurumunda anne yanında kalan çocuklar için bir oda yapılmasını talep etti. Fakat psikolog arkadaşım Eylem Taş Uçar ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürümüz Mehmet Ceylan ile birlikte bir anaokulu projesi düşündük. Çocukların dışarıya çıkmaları, toprağa ve güneşin onların tenine dokunmaları için böyle bir proje tasarladık. Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Bakanlığı'nın oluru ile anaokulunu açtık. İnşallah olumlu geri dönüşler alacağız" dedi. ÇOCUKLAR İÇİN HERKES ÇOK HASSAS DAVRANDI Psikolog Eylem Taş Uçar ise bu projede Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'in büyük katkıları olduğunu söyledi. Çocukların oyuncakları gördüğü ilk an ve anaokuluna girdikleri zaman gözümün önünden hiç gitmiyor" dedi. DIŞARDAKİ HAYATTAN UZAK KALMIYORLAR Bu projede görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Uçar, "Kurumda kalan çocuklara devlet inanılmaz imkanlar sağlıyor ve bu çocukları anneleriyle bir tutmuyor, bu çocukları bu suça ortak etmiyoruz. Adalet Bakanlığı'nın imkanları çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu çocukların toprak, hava, su ile buluşmalarını içerde sağlamamız pek mümkün olmuyor. Ama burada toprağı veriyoruz, şekillendiriyorlar. Oyun alanı veriyoruz, diledikleri gibi oynayabiliyorlar. Böyle olunca dışarıdaki hayattan uzak kalmıyorlar ve anne tahliye olduğu zaman çocukların dışarıya adaptasyon süreci kolay olacak. Hem sosyal, hem gelişimsel hem de psikolojik anlamda bu çocuklar daha rahat olacak" diye konuştu. ÇOCUKLAR KOŞA KOŞA GELİYOR Açılan anaokulunda çocukların her türlü imkandan faydalandıklarını belirten Uçar, "Emek verdik, çok yorulduk fakat çocukların ceza infaz kurumundan çıkıp buraya koşa koşa geldiklerini görmek bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. İlk başlarda çocukları oradan çıkarınca çok zorlanıyorduk. Çocuklar nereye gideceklerini bilmedikleri için annelerini bırakıp çıkmak istemiyorlardı. Fakat burayla tanıştıktan sonra şimdi koşarak geliyorlar. Burada pasta yapıyorlar, çiçek ekiyorlar. Yani burada kendileri bir şeyler üretiyorlar. Bunu içerde yapamıyorlar" diye konuştu.

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