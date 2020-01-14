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  4. Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı açıldı

Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü anneleriyle kalan çocuklar için ana sınıfı açıldı.Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevinde hükümlü olarak bulunan annelerinin yanında kalan çocuklar için ana sınıfı açıldı.

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü anneleriyle kalan çocuklar için ana sınıfı açıldı.
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevinde hükümlü olarak bulunan annelerinin yanında kalan çocuklar için ana sınıfı açıldı. Ceza İnfaz Kurumu konferans salonunda düzenlenen açılış programına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, protokol mensupları ile hükümlü anne ve çocukları katıldı. Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Burada evlatlar, yeğenler ve kardeşlerimiz var. 0 yaştan 10 yaşına kadar bulunan çocuklarımızın bu ortamlarda en az etkilenmesi için yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmeleri, oyun oynamaları ve eğitim almaları için bu projeyle birlikte çocuklar kadar annelerini de mutlu edecektir. Buraya gelmeden ana sınıfını ziyaret ettik. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir ortam. İnşallah bu evlatlarımız yıllar geçse de buradan geriye bu güzel ortamı hatırlayacaklar” şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da, “Yeni öğretmenlerimiz burada göreve başlayacak. Buradaki ben de buradayım diyen çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için buradayız. 14 tane çocuğumuz var, 7 tanesi öğleden önce, 7 tanesi öğleden sonra; 3-6 yaş arasında olanlar sabah gelecekler. Minikler ise sabah uykusu olduğu için onlar sonra gelecek” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “Bu yaştaki çocuklar öğrendiklerini sanki taşın üzerine yazıyor gibiler. Çok önemli bir dönem. Burada çocuklarımız ile öğretmenlerimizi bir araya getirmenin sevincini yaşıyoruz. Eğitim her yerde. Bir tarafta örgün eğitim bir tarafta hastanede hasta olan çocuklarımız için eğitim veriliyor. Buraya da bir öğretmen görevlendireceğiz. Devletimiz var olsun, çocuklarımız için en güzel projeler yapılıyor” dedi.
Hükümlü ve tutukluların tekrar suç işlemelerini önlemek ve faydalı bireylerin bulunduğu bir ortam hazırlamak adına çeşitli projelerle destek olmaya çalıştıklarını belirten Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Orhan Gökçe, “Kurumumuzda annesinin yanında kalan çocuklarımız Ceza İnfaz Kurumu ortamından uzak, yaşıtlarıyla aynı eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yapılarak bu protokol sayesinde burada anne ve çocukların tüm eğitimleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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