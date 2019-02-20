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Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde Mardin Barosunca cezaevindeki kütüphaneye 500 kitap bağışı yapılırken, çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlülerin yasal çerçevede ödüllendirileceği belirtildi.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlülerin yasal çerçevede ödüllendirileceği belirtildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlüler için Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Mardin Barosu tarafından program düzenlendi.

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Mardin Barosunca cezaevindeki kütüphaneye 500 kitap bağışı yapılırken, ÇATOM birimlerince de kadın, çocuk ve genç hükümlülerle tutuklulara eğitim verildi, müzik dinletisi sunuldu.
Programda konuşan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, son 2 aydır ÇATOM desteği ile güzel çalışmaların yapıldığını belirtti.
Ceza infaz kurumlarında çeşitli kuralların uygulandığını, bu kurallara herkesin riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:
"Buradaki temel amacımız hükümlü ve tutuklulara bundan sonraki hayatlarında nasıl yardımcı olabiliriz, dışarı çıktıkları zaman toplumla uyumlarının kolay olması, sıkıntıları kolay aşabilmeleri ve kendilerini sosyal hayattan soyutlamamaları için neler yapılabileceğini tespit etmek. Bu kapsamda sürekli faaliyetlerimiz bulunuyor."
"Mardin Baromuz ceza infaz kurumumuzdaki kütüphanemizi güçlendirdi, bize 500 kitap hediye ettiler. Kitap okuyan, etkinliğe daha aktif katılan mahkumlara yasal çerçevede ödül vereceğiz." diyen Bektaş, bol bol kitap okunması tavsiyesinde bulundu.
Bektaş, "Yasal çerçevede verilen hak ve ödüller kapsamında iyi halde olma gibi, belli sayı da kitap okuyan hükümlülere de ödül verilebilir. Kütüphanede raflarda durmasın o kitaplar. Takip edeceğim kim daha çok kitap okursa yasal çerçevede verilen ödüllere bunu ekleyebiliriz. Katkısından dolayı Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, ÇATOM temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mardin Baro Başkanı Çelebi Aras da 500 kitap bağışında bulunduklarını dile getirerek, ihtiyaç halinde tekrar yardımda bulunabileceklerini belirtti.
Aras, tutuklu ve hükümlülerin sosyal alanda kendilerini geliştirerek, topluma kazandırılmaları için Mardin Barosu olarak desteklerini sürdüreceklerini aktardı.
Daha sonra Başsavcı Bektaş, Mardin Baro Başkanı Aras'a plaket verdi.
ÇATOM yöneticileri de Başsavcı Bektaş'a çiçek verdi.
Etkinliğe Cezaevi Müdürü Ercan Gündoğdu, savcılar ve hakimler de katıldı.
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