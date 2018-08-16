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Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden mahkum yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde cezaevinde kendisini muayene eden doktor Yunus Emre Baba'yı bıçaklayıp, firar eden mahkum Erkan Aslan (37), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden mahkum yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde cezaevinde kendisini muayene eden doktor Yunus Emre Baba'yı bıçaklayıp, firar eden mahkum Erkan Aslan (37), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, 1 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli mahkumları muayene etmek için kuruma gitti. Doktor Baba'nın muayene ettiği mahkumlardan Erkan Aslan, kalp ağrısı şikayeti olduğunu belirtip, hastaneye sevk edilmesini istedi. Ancak doktor Yunus Emre Baba, buna gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine Aslan, döner bıçağını çekip, kaçmaya çalışan Baba'yı 4 yerinden yaralayarak firar etti. Erkan aslan'ın yakalanması için çalışma bşaltıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Erkan Aslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti. Sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, gasp, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından 4 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Erkan Aslan'ı yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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