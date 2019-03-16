Cezaevinde engelli öğrenciler için eğitim materyalleri üretiyorlar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 280 hükümlünün çalıştığı mobilya, fırın, sedef kakma ile park ve bahçe atölyelerinde üretilen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Cezaevinde bulunan atölyelerde üretilen eğitim materyalleri ise engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Okulları'na veriliyor.

Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İşyurtları Müdürlüğü'nce kurulan atölyelerde, 280 hükümlü çalışıyor. Hükümlüler, hem kendi ihtiyaçları için gereken geliri elde ederken hem de üretilen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Sedef kakma atölyesinde elde edilen tavla, baston, sandalye ve çeşitli süs eşyaları gibi ürünlerin Bolu Adliyesi’nde kurulan markette satışı yapılırken, imal edilen masa, dolap gibi mobilyalar da devlet kurumlarında kullanılıp, piyasa fiyatının altına satışı yapılarak değerlendiriliyor. Cezaevinde bulunan fırın atölyesinde üretilen ekmek, poğaça ve simitler de hem Bolu Adliyesi'ndeki hem de cezaevindeki ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca park ve bahçe atölyesinde üretilen bank ve masalar da Abant Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı'nda değerlendiriliyor.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE EĞİTİM MATERYALİ

Cezaevinde, özel öğrenciler için de eğitim materyalleri üretiliyor. Burada üretilen eğitim materyalleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim okullarında engelli öğrencilere sunuluyor. Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık, "Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü'müzde 280 tane hükümlümüz sigortalı olarak çalışmaktadırlar. Burada bulunan hükümlülerimiz için ilk amacımız eğitmek ve var olan mesleklerini geliştirmek üzerine kuruludur. Kamu kurumlarımızın mobilya ihtiyaçları, park ve bahçelerimizin mobilya ihtiyaçlarıyla beraber Abant ve Yedigöller'e koyulmak üzere park ve bahçe mobilyaları yapmaktayız. Ayrıca geçen yıldan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'mıza, özel çocuklarımıza 70 bin adet özel eğitim materyali üretmiş bulunmaktayız. Sedef atölyemiz, park bahçe atölyemiz, fırın atölyemiz, mobilya atölyemiz bulunmakta. Bolu Adliyesi'nde temizlik işleri, tapu dairesinin temizlik işleri ile Bolu Adliyesi'nde çay ocaklarını işletmekteyiz. Ayrıca Bolu Adliyesi'nde satış mağazası açmış bulunmaktayız. Ürünlerimizi adliye marketimizde piyasanın altında fiyatlarla satmaktayız. Ürünlerden elde edilen gelirlerle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız" dedi.